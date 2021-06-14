Bakan Yanık, devlet korumasında yetişen geçlerin kariyer planlamalarına ortak olduklarını belirtti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçlerin kariyer planlamalarına ortak olduklarını belirterek, devlet koruması altında yetişen 55 bin 205 gencin kamuda, 5 bin 964 gencin ise teşvikle özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, devlet korumasında yetişen gençlere sunulan hizmetin kariyer planlamasından istihdama, çalışma hayatı eğitiminden rehberlik hizmetine kadar çok geniş bir yelpazede olduğunu belirtti.

Bu gençlerin hayata uyum sağlamaları için hem koruma altındayken hem de sonrasında her türlü imkanı seferber ettiklerini vurgulayan Yanık, devlet koruması altında yetişen gençlere çok yönlü destek sunduklarını, bu kapsamda 55 bin 205 genci kamuda istihdam ettiklerini bildirdi.

Koruma altındaki gençlerin kendi niteliklerine uygun işlerde çalışabilmesi için yasal düzenleme yapıldığını hatırlatan Yanık, "Artık kamu kurum ve kuruluşlarına, mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atamaları gerçekleştiriliyor. Gençlerimiz daha nitelikli ve kendilerine uygun görevleri layıkıyla yerine getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.