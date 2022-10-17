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Bakan Yanık'tan, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

17.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur. Nitekim gerekli çalışmaları da yapıyoruz" - "Yaralılarımızın desteklenmesi ve vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin psikososyal anlamda desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz"

Bakan Yanık'tan, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek boynumuzun borcudur. Nitekim gerekli çalışmaları da yapıyoruz." dedi.

Amasra'da patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulunan Yanık, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yanık, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 41 maden işçisinin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bartın'da tedavi altında olanların hepsinin taburcu edildiği bilgisini Vali Nurtaç Arslan'dan aldığını aktaran Yanık, İstanbul'daki 6 yaralının tedavi süreçlerini de yakından takip ettiklerini kaydetti.

Yanık, Bakanlık psikososyal ekibinin, yaralıları takip ve ailelere destek konusunda orada olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kurum ve kuruluşlar olarak ilk andan itibaren biz de afet müdahale kapsamındaki sorumlu Bakanlıklardan biri olarak çok yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, ilgili personelimiz, hızlıca olay yerine intikal etti. Şu anda incelemeler devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Kazayla alakalı sebep önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Bu ayrı. Yapılması gereken ne varsa, bunu açık yüreklilikle milletimize bir taahhüt olarak söylemek zorundayız, soruşturmanın sonunda çıkan sonuca göre, bir kusur ve sorumluluk varsa bunun gereği yapılır. Onun dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Nitekim gerekli çalışmaları da yapıyoruz."

- "Hem maddi hem manevi destekleri elimizden geldiği ölçüde sağlıyoruz"

Bakan Yanık, farklı kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklarının da içinde olduğu bir süreçte, hem maddi hem manevi destekleri ellerinden geldiği ölçüde sağladıklarını söyledi.

Bunun dışında yaralıların iyileşmesi noktasında gereken çalışmaların yapıldığını vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu bir mazeret değil. Mazeret anlamında söylediğim lütfen düşünülmesin ancak kömür madenciliği niteliği itibarıyla son derece hassas ve son derece özel dikkati gerektiren bir alan. Maalesef dünyada da ülkemizde de geçmiş acı tecrübeler bize nereye bakmamız gerektiğini, hangi noktalarda ne tür tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de inşallah sorumluluklarımızı müdrik biçimde üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu aşamada söyleyebileceğim; Bakanlık olarak yaralılarımızın desteklenmesi ve vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin psikososyal anlamda desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz."

Yanık, çalışmaları yerinde görebilmek, ailelere başsağlığı dilemek ve taziye ziyareti yapmak için bölgeye geldiklerini belirterek, "Tekrar çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum, hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Bakan Yanık'a, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ile Vali Nurtaç Arslan eşlik etti.

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