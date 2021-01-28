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Bakan Yardımcısı Denemeç, tatil için Narven’i tercih etti

28.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Bakan Yardımcısı Denemeç, tatil için Narven’i tercih etti

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, hafta sonu tatilini ailesi ile birlikte Narven Termal Kasaba’da geçirdi.Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve kentin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, hafta sonu tatilini ailesi ile birlikte Narven Termal Kasaba’da geçirdi.
Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan ve kentin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narven Termal Kasaba, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Reha Denemeç hafta sonu tatili için ailesi ile birlikte Narven Termal Kasaba’yı tercih etti.
Tesis hakkındaki düşüncelerini paylaşan, sunulan hizmetler ve pandemi süresince tesiste alınan önlemler ile ilgili Narven A.Ş. Yönetimi ve çalışanlarına teşekkür eden Reha Denemeç, “Pandemi süresince yaklaşık 1 yıldır evlerimize kapanmış durumdayız. İnşallah bugünleri de geride bırakacağız. Hafta sonu tatilimizi konumu itibariyle Ankara’ya yakın olması sebebiyle Narven’de geçirmek istedik. Tesis beklediğimizden çok daha büyük bir tesis ve yamacına yaslandığı ormana uygun bir mimari ile geniş bir alana inşa edilmiş olması oldukça önemli. Ankara ve İstanbul’un arasında avantajlı bir konumda yer alması güzel. Bu tür tesislerin sayısının artmasını ümit ediyoruz. Burada kısa sürede olsa nefes alma imkanımız oldu. Pandemi süresince alınan önlemlerin tesisin tüm alanlarında titizlikle uygulanmaya devam ediyor olması, dairelerde sunulan imkanları, tesis içerisinde vakit geçirebileceğiniz alanları ve doğayla iç içe bir yapıya sahip olması da sakin bir ortamda güvenli bir şekilde tatilinizi geçirmenizi sağlıyor. Emeği geçen yöneticileri ve tesis çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

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