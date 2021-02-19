Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınlarımız, annelerimiz, gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." dedi. Selçuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı, Menderes Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. Adana'nın Türkiye'ye hayat veren şehirlerden biri olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti: "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız 2001'de Türkiye siyasetine yön veren AK Parti hareketini başlattığında, bu çağrıya ilk ses veren illerimizden biriydi Adana. İmamoğlu ilçemiz, AK Parti'ye katılan ilk belediyelerimizdendi. Biz birlikte inandık, güçlendik, inşallah 2023'te Adana, AK Parti'mizin kalelerinden biri olacak." Selçuk, bu kalenin en büyük mimarlarından birisinin de kadın teşkilatı olacağını aktararak kadın kollarının AK Parti'nin hizmet bayrağını geleceğe taşımaya devam edeceğinin altını çizdi.

Dertlerinin ve davalarının millet, hedeflerinin ise büyük olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları söyledi: "İnşallah tek istediğimiz, daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye inşa etmek hep beraber. Biz inanıyoruz ki bu hizmet emek, güven, cesaret, gayret ister çünkü AK Parti demokrasi mücadelesinin, kalkınma hamlelerinin, insan hak ve özgürlüklerinin inşa edildiği bir parti, her türlü terör örgütlerine karşı, vesayet odaklarına karşı mücadelesini sürdüren bir parti AK Parti. Biz bu uğurda gazi milletimiz, şehitlerimizin emaneti aziz vatanımızı korumak için birçok bedel ödedik. Kadınlarımız, annelerimiz, gencecik evlatlarımız bedel ödedi. Bunun hesabını eli kanlı terör örgütüne ödettireceğiz inşallah. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman evlatlarımızdan Allah razı olsun." Selçuk, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şifa diledi. Şehit yakınlarına da sabır temenni eden Selçuk, "Bizim dualarımız kahraman ordumuz için, ordumuz milletimizin, barışın, adaletin ordusu, bunu tüm dünya biliyor." diye konuştu.

Her bir ferdi asker olarak yetişen bir millet olduklarını ifade eden Selçuk, "Adana da yiğidin harman olduğu bir şehir, işte Adana, işte kahraman kadınlarımız, gençlerimiz burada ve sizler hiçbir zaman vesayet odaklarına, terör örgütlerine izin vermediniz. Vermeyeceğiz inşallah." dedi. - "Demokrasimizi korumak için hep meydanlarda olmaya devam edeceğiz" Vatan için can veren Adana'nın kahraman evlatlarını da unutmayacaklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz gecesi şehit olan Adanalı Ahmet ve Mehmet Oruç ikiz kardeşleri unutmayacağız, kadın şehitlerimiz Kübra Doğanay'ı, Cennet Yiğit'i, Ayşe Aykaç'ı unutmayacağız, bizler 15 Temmuz'da kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız demeden istiklalimiz ve istikbalimiz için meydanlardaydık, demokrasi nöbeti için meydanlardaydık. İnşallah bugünden sonra da yine demokrasimizi korumak için hep meydanlarda olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki güvenlik olmadan kalkınma olmuyor, güvenlik olmadan tam bağımsızlık olmuyor. Bu süreçte siz değerli hanım kardeşlerime de AK Parti Kadın Kollarımıza da büyük görevler düşüyor. İnşallah ilk günkü aşkla AK Parti'ye güç veren, her zaman olduğu gibi yarın da iktidara taşıyacak olan kadın kollarımız Çanakkale, 15 Temmuz ruhuyla 19 yıldır milletimize, insanlığımıza hizmet verdiniz, bundan sonra da Türkiye'mize hizmet vereceksiniz inşallah."

- "Sosyal koruma kalkanı adı altında, bütün milletimize 53 milyar kaynak aktardık" Bakan Selçuk, 18 yıldır sosyal yardım, güvenlik ve hizmetlerle çok büyük bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "2 milyar olan sosyal yardım bugünlerde 70 milyara çıkmış durumda. Sadece sosyal koruma kalkanı adı altında, bütün milletimize 53 milyar kaynak aktardık. İnşallah Adana'da sosyal hizmet merkezleri sayımızı da 2021 yılında arttıracağız, yeni sosyal hizmet merkezleri açacağız. Gerek çocuk evlerimizle, huzurevlerimizle, engelli merkezlerimizle, kadın konukevlerimizle bütün vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Sosyal dayanışma vakıflarımızla bütün muhtaç vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. İnşallah sizlerle beraber bu bayrağı daha ileri noktaya taşıyacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ PARTNER 'İlk göz ağrım' Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı