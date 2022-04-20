YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

20.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Bozdağ ve Soylu, Bursa'da patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir infaz koruma memurunun şehit olduğu patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Bakanlar Bozdağ ile Soylu, infaz koruma memurlarının bulunduğu servis otobüsünün geçişi sırasında patlamanın yaşandığı Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'ne geldi.

Araç ve çevresinde devam eden olay yeri inceleme çalışmalarıyla ilgili Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen'den bilgi alan Bozdağ ve Soylu, iş yerleri zarar gören esnafa "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bozdağ ile Soylu'nun, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Bursa Şehir Hastanesine geçeceği öğrenildi.

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında sabah saatlerinde patlama meydana gelmişti. Aydınlatma direğinin dibine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuş, 4 personel yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi
Kırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandıKırıkkale'de otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
patlama Bekir Bozdağ Süleyman Soylu

Bursa Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:12
Öğle
13:08
İkindi
16:52
Akşam
19:54
Yatsı
21:19
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahraman savcı gerçekleri ortaya çıkardı! 32 yıl boş yere...

Kahraman savcı gerçekleri ortaya çıkardı! 32 yıl boş yere...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

Akılalmaz ceza! Kocasını aldatınca 15 erkek bir araya gelip...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.