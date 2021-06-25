YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Bakanlar Gül ve Elvan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Bakanlar Gül ve Elvan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

25.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Gül ve Elvan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Bakanlar Gül ve Elvan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gül ve Elvan, ilk olarak Valiliğe ziyarette bulundu. Burada Şeref Defteri'ni imzalayan bakanlar, daha sonra Vali Davut Gül ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçerek Başkan Fatma Şahin'den kente ilişkin bilgi aldı.

Gül ve Elvan, son olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Bakanlar Gül ve Elvan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdiGizli nikah! Eski G.Saraylı yıldız kimseye duyurmadan Türk güzelle dünya evine girdi
Gaziantep'te 4 kez Kovid-19 aşısı için randevu alıp korkudan gitmeyen kişiyi 12 yaşındaki oğlu ikna ettiGaziantep'te 4 kez Kovid-19 aşısı için randevu alıp korkudan gitmeyen kişiyi 12 yaşındaki oğlu ikna etti
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Abdulhamit Gül Lütfi Elvan

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:19
Sabah
05:05
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Devam Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
Melike Eczanesi
Sehitkamil
Zeytin Eczanesi
Merkezkilis
Botan Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.