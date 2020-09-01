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Bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Dereli'de esnafla buluştu

GİRESUN HABERLERİ  | 01.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Dereli'de esnafla buluştu

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Giresun'un Dereli ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Giresun'da meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerini sürdüren bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Dereli Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'deki inşa sürecinde bölgede ticaretin devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, vatandaşın ve esnafın mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Taşınma ve kira yardımları yapılacağını dile getiren Kurum, konut ve iş yerlerinin de 2021 yılının haziran ayına kadar bitirileceğini söyledi.

Kurum, yapılması planlanan yeni ev ve iş yerlerine ilişkin de sunum yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu ise ellerindeki tüm imkanları selden etkilenen esnaf için kullanacaklarını aktararak, bu konuda kimsenin endişe duymamasını istedi.

Esnafla görüş alışverişinde bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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