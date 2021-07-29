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Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)

29.07.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yangınları kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada" - "Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınıyla alakalı 202 hane boşatılmıştır. Verilen karşı ateş sayesinde yangın olumlu yönde ilerlemektedir" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, en son Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecini de başlatacağız" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Manavgat bölgemizde 720 kapasiteli bir yurdumuzu da tahsis etmiş bulunuyoruz. Dün gece bu yurdumuzda 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu akrabalarında, eş dostta kalıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınları kontrol altına alma mücadelesinin devam ettiğini belirterek, "Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada." dedi.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecilere yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz'da çıkan 53 orman yangının 36'sının kontrol altına alındığını söyledi.

Dünden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla önce kendisinin bölgeye geldiğini ve sonra da diğer bakanların katıldığını anlatan Pakdemirli, "Yangınların koordinasyonu için buradayız. Adana Karaisalı, Pos, Kozan, Sarıçam, Ceyhan ve Feke bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli bölgesinde, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Konyaaltı ve Alanya bölgesinde yangınlar devam ediyor. Kayseri Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor." diye konuştu.

- "Mersin Bozyazı'daki yangın söndürüldü"

"Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınıyla alakalı 202 hane boşatılmıştır. Verilen karşı ateş sayesinde yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır. Silifke'de iki ayrı beldede 600 hane ihtiyaten boşaltılmış olup, pozitif yönde gidiyor olması en azından teselli edicidir." diyen Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Kütahya'nın Emet ilçesi ile Marmaris, Didim ve Güvercinlik'teki yangının devam ettiğini söyledi.

- "Devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım"

Antalya'daki yangınlardan 183 vatandaşın etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Pakdemirli, Manavgat ve Akseki'de 3 can kaybı olduğunu belirterek, baş sağlığı diledi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Lütfen devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bunu geride bırakalım. Mal elbette değerli ama canımızdan değerli değil diyoruz. Bugün itibarıyla uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının bir veya iki gün içinde çıkmış olduğu bir yangını yaşıyoruz. Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada. En başta devletin üç bakanı burada, çeşitle bakanlarımız geldi gitti bakan yardımcılarımız geldi gitti. Ciddi bir koordinasyon kurduk ve bu koordinasyonumuz devam ediyor. Yangınların sebebinden çok yangınların söndürülmesi bizi daha çok alakadar ediyor ama sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma, ilgili kolluk kuvvetleri ve adli merciler tarafından yapılıyor."

Hasar tespitine devam edileceğini belirten Pakdemirli, "Meteorolojik olarak yüksek süratli rüzgarın şu anda devamı söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde değişen yönle ve azalan rüzgar süratiyle beraber en azından Antalya tarafında meteorolojik şartların biraz daha lehimize olabileceğini söylüyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, günlerdir uyumayan orman kahramanlarına, belediye, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

- TOKİ, konut yapımı çalışmalarına başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bir yandan arama ve yangın söndürme faaliyetlerinin sürdüğünü, diğer taraftan da sönen yangın yerlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Kurum, sahada 30 ekibin, mobil laboratuvarların, araçların çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Yangının söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarının da tamamlanmış olacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatılmış durumda. Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, en son Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecini de başlatacağız. Buna ilişkin de TOKİ Başkanlığı ekiplerimiz sahada fiilen çalışmalarını başlatmış durumdadır."

Vatandaşların yaralarının sarılması konusunda tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığına değinen Kurum, bu süreçte vatandaşlara gerek taşınma gerek kira gerekse eşya yardımı verilmesi konusunda da çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kurum, Türkiye'nin değişik illerinde de orman yangınlarının olduğunu ve yerleşim alanlarının etkilendiğini belirterek, bunlarla ilişkin de ekiplerin sahada çalışma yaptığını dile getirdi.

Bakan Kurum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

- Manavgat'ta 720 kapasiteli yurt tahsis edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da devletin tüm kurumlarının yangınların bulunduğu bölgelerde gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sadece Manavgat ya da Antalya'daki yangınlarla ilgili değil, Türkiye'nin her yerindeki yangınlara ilişkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangının büyük olması nedeniyle merkezi burada kurduklarını bildirdi.

Vatandaşlara yönelik de gerekli yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Çavuşoğlu, "Manavgat bölgemizde 720 kapasiteli bir yurdumuzu da tahsis etmiş bulunuyoruz. Dün gece bu yurdumuzda 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu akrabalarında, eş dostta kalıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, otel sahiplerinin ve çalışanların da vatandaşlara kumanya konusunda destek olduğunu söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının turizm bölgesine yakın olduğunu ve bazı otellerin etkilendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da ise yangının turizm bölgesine uzak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin genelindeki yangınların en kısa zamanda söndürülmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Tüm birimlerimiz yangınların çıkış nedenlerine dair soruşturma yapıyor." dedi.

(Bitti)

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antalya yangın Manavgat Bekir Pakdemirli

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