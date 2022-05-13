Bakanlar Varank ve Dönmez, Bilecik'te AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararını onamasına ilişkin, "CHP’nin Genel Başkanı ne ile övünüyordu? 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bana dava açtı ama bu dava Yargıtayda reddedildi'. Sizin lehinize karar çıkınca hukuka güveniyorsunuz, aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür." dedi.

Bakan Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bilecik'te dün demir çelik fabrikasında yaşanan kaza sonucu yaşamını yitiren iki kişiye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olan işçiye de şifa dileyen Bakan Varank, olayla ilgili gerekli süreçleri savcılığın ve emniyetin yürüttüğünü, ihmal veya kusur tespit edilirse gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Türkiye'yi 20 yıldır kalkındırmanın derdinde olduklarını belirten Varank, "Bu gayreti gösterirken bizim en büyük destekçilerimiz, teşkilatlardaki değerli kardeşlerimiz. Onlar bizim arkamızda durduğu, alanda bizimle birlikte gayret gösterdiği müddetçe biz yaptığımız işlerin nasıl bereketlendiğini, nasıl vatandaşın kalbine dokunduğunu görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtayın kararını hatırlatarak, "Siyasetin içinde olanlar bu kişinin nasıl bir kişi olduğunu gayet iyi bilir. Sosyal medya kullananlar, bu kişinin nasıl bir tavır içinde olduğunu gayet iyi bilir. Şimdi bu hanımefendi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten tutun da Cumhurbaşkanına hakaretten ve başka birtakım suçlardan dolayı ceza aldı. Bakıyorsunuz muhalefet partilerine ve onların kuyruğuna takılanlara sanki bu işin planlı bir iş olduğunu ima edercesine özgürlükten, demokrasiden dem vuruyorlar." diye konuştu.

- “Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz”

Karara itiraz eden birtakım çevrelerin, diğer sosyal medya kullanıcılarına dava açtıklarını anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu işi özgürlükten ve demokrasiden dem vurarak anlatanların tamamı emin olun kendilerine sosyal medyadan yapılan birtakım eleştiriler için diğer vatandaşlarımızı mahkemeye veriyorlar. Bu vatandaşlarımızın arasından ceza alanlar, içeriye girenler oluyor. Ben buradan şunu sormak istiyorum, böyle bir ikiyüzlülük olabilir mi? Siz belediye başkanınızla, milletvekilinizle, genel başkanınızla vatandaşları sosyal medya paylaşımları için mahkemeye vereceksiniz, ceza verdireceksiniz, tazminat alacaksınız ama sizin İstanbul il başkanınız ceza aldığında 'Böyle hukuk mu olur' diyeceksiniz?. Bu tamamen ikiyüzlülüktür. Bu ülkede kimseye ayrımcılık yapılmaz. Eğer birisi suç işliyorsa ki dediğim gibi o hanımefendinin neler yaptığı ortada. Gezi kalkışmasında paylaştığı fotoğraflar ortada. Böyle ikiyüzlülükle, bu ülkede adalet sistemine zarar vermelerine biz asla müsaade etmeyeceğiz.”

- "Bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz"

Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen gün CHP'nin Genel Başkanı ne ile övünüyordu? 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bana dava açtı ama bu dava Yargıtay'da reddedildi'. Sizin lehinize karar çıkınca hukuka güveniyorsunuz, aleyhinize karar çıkınca hukuku eleştiriyorsunuz. Bu ikiyüzlülüktür. Bunlar aslında Türkiye'de demokrasinin, hukukun altını oymak için yapılan tartışmalardır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkede kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz. Suçunu işleyen cezasını çekecek. Eğer bu ceza siyasetten men edilmeyi gerektiriyorsa kanunları biz bugün yapmadık. Ülke yıllardır bu kanunlarla yönetiliyor. Bunların genişletilmesi, özgürleştirilmesi için de en büyük çabayı zamanında biz verdik. Dolayısıyla herkes hak ettiğiyle muamele görecek. Bu manada da bu tartışmalarda ben teşkilattaki kardeşlerimin asla içlerinde bir burukluk olmasını, asla alttan almalarını emin olun istemiyorum. Cezası olan çekecek. Bunun ne özgürlükle ne demokrasiyle ne de hürriyetle alakası var. Sosyal medya tartışmaları bu ülkede yıllardır var ama bugün geldiğiniz noktada Twitter'ı Amerika'da başka bir patron satın aldığında nasıl bütün kuralların değiştiğini de görüyoruz. Bu işin özgürlükle bir alakası yok. Bu manada da bunları en güzel şekilde bizim sokakta vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor."

- "Neredeyse büyük sanayi tesisi yapacak alan kalmadı"

Bakan Dönmez de Bilecik'in, ulaşım açısından birçok kente yakın olduğunu ve bunun nimetlerinden istifade ettiğini söyledi.

Bilecik'in, işsizlik oranının en düşük olduğu illerden birisi olduğuna işaret eden Dönmez, "Yakın coğrafyada neredeyse büyük sanayi tesisi yapacak alan kalmadı diyebiliriz İstanbul doldu, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir... Bilecik'te de sanayicilerimiz bize geliyorlar büyük tesisler yapmak için müracaat ediyorlar. Hakikaten sanayi arsası üretmekte zorlandığımız kentlerimizden birisi. Şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen hemen büyük bir çoğunluğu bacasız sanayi diyebileceğimiz şekilde de gelişiyor. Bu tabi ki sevindirici unsurlardan birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, AK Parti hükümetlerinin eser ve hizmet siyasetini devam ettirdiğini belirterek, "Bugüne kadar göstermiş olduğumuz icraatlar da bunun güzel göstergesi. Başkalarının yaptığı gibi yalan, iftira, dedikodu üzerine siyaset yapmıyoruz. Türkiye'nin gerçekleri neyse onun üzerinden siyaset yapmaya devam ediyoruz. Siyaset etme anlayışı bizim için bu millete, memlekete ve vatana hizmet etmenin en güzel araçlarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

