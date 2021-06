Bakanlar Yanık ve Selçuk, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli'ne katıldı

"Çocuk işçiliği meselesi dünyanın her tarafında tarih boyunca çeşitli zamanlarda, değişik biçimlerde sorun olmuştur. Ülkemiz açısından baktığımızda bu meselede şükürler olsun ki utanç duyacağımız bir tarihe sahip değiliz." ifadelerini kullanan Yanık, sanayi toplumlarında, iş gücü ihtiyacıyla ortaya çıkan çocuk işçi problemine karşı hükümet olarak Türkiye'deki çocuk işçiliği başlıklarının doğru tespit edilip, bunların sosyal sebeplerinin ve arka planlarının doğru çalışılıp sorunu tamamen ortadan kaldıracak ve sonuçlarını da giderecek politikaları ve hizmetleri zaten sürdürdüklerini söyledi.

"Buradaki temel bakış açımız, temel felsefemiz fırsat adaletiyle ilgili. Her çocuğumuzun her türlü imkana, eğitim fırsatına, eğitimle ilgili nitelikli birtakım işlere ulaşabilmeleri, erişebilmeleri fırsat adaletinin temelini oluşturuyor ve toplumumuzu da bu konuda daha yüksek bir bilinçle bilinçlendirme noktasında çalışmalara ihtiyaç var."

Bakan Selçuk, "Çocuğun eğitime erişimi, devamı ve nitelikli bir eğitim alması son derece önemli çünkü bu takip edildiğinde çocuk işçiliğiyle ilgili problemlerin önemli bir kısmı çözülmüş oluyor." dedi.

Mevsimlik tarım işçilerinin göçer ya da yarı göçer olarak yaşadıklarına, bu ailelerin çocuklarının eğitime erişimi konusunda da ciddi çalışmaları olduğuna işaret eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bahsettiğim hususları da 2023 Eğitim Vizyonu Belgemizde ortaya koyduk. Mevsimlik tarım işçileri ile göçer veya yarı göçer ailelerin takip edilmesi, bunlarla ilgili takip ekiplerinin kurulması, e-okul yönetim bilgi sisteminde düzenleme yapılması, bu öğrencilerin kayıtlarının yenilenebilmesi, nakillerinin kolaylaştırılması gibi çok sayıda önlem alınmış durumda ve bu takipler anlık olarak da sürdürülüyor."

Çocukların eğitimden mahrum olmamaları için taşımalı eğitim imkanları oluşturulduğunu anlatan Selçuk, şunları ifade etti:

"Şartlı eğitim yardımı, okula devamlarda 2003'lerden itibaren kız çocuklarının özellikle okula devamına bakarsanız yüzde 100'e yakın bir başarı elde edildiğini görürüz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda şartlı eğitim yardımlarının da çok büyük katkıları oldu. Eğitimin kalitesini artırmaya ve mesleki eğitime yönelik çalışmalar yapıyoruz. Okul öncesi eğitimden başlayarak her kademedeki her işi takip ediyoruz, hangi çocuğumuz erişebiliyor ya da erişemiyor, hangisi devamsızlık yapıyor bunların her birini öğrenci üzerinden takip etme imkanınız var. Onların okulla bağını güçlendirmek için spor, sanat ve doğa çalışmalarıyla ilgili birçok proje var. Bunu ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz."