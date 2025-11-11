Bakanlık duyurdu: Taklit-tağşiş gıdalar listesine 3 yeni ürün eklendi! 'Siyah çay' detayı dikkat çekti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 3 yeni ürün daha eklendi.

'SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR'

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

LİSTEDE 'SİYAH ÇAY' DETAYI

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Listede siyah çay ve macun gibi ürünler yer aldı.

GIDA BOYASI VE İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU!

Son testlerde, bazı markaların 'siyah çay' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu, macunda ilaç etken maddesi bulunduğu belirlendi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır