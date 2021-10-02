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Bakasetas: Bizler gençlere rol model olmalıyız

02.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımı adına golleri atan Anastasios Bakasetas, karşılaşmayı değerlendirdi.

Bakasetas: Bizler gençlere rol model olmalıyız

Trabzonspor'un Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta takımının 2 golünü atan Bakasetas, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kaybetmeyerek rekora gittiklerini söyleyen Bakasetas, "Belki bugün bir rekor kırıldı ama benim için önemli olan takımın 3 puan alması. Şanssız skorlarla buraya gelmiştik. Kazanmak önemliydi. Ancak, takımım kazanıyorsa ve ben de bir rekor kırıyorsam bu beni daha fazla mutlu eder. Çifte mutluluk demektir." dedi.

Bir taraftarın sahaya girerek üzerine yürümesine değinen yıldız oyuncu, "Bu tür ruh halleri, maça ve maçın hislerine göre değişir. Yorgunken agresif olamayabilirsiniz. Ben agresif ve tutkulu bir oyun severim. Türkiye'de ve Yunanistan'da sahaya girme gibi benzeri olaylar yaşanıyor. Önemli olan sakin kalabilmek. Biz futbolcular gençlere iyi örnek olabilmeliyiz. Bizler gençlere rol model olmalıyız. Ben de buna çalıştım." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Ahmetcan'ın performansına da değinen Bakasetas, "Ahmetcan bugün iyi oyun ortaya koydu. Hem mentalitesi, hem insanlara takındığı tavır ile önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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Trabzonspor Anastasios Bakasetas
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