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Bakasetas: Fenerbahçe'ye karşı harika oynadık

17.10.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu Bakasetas, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakasetas: Fenerbahçe'ye karşı harika oynadık
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonsporlu Bakasetas, Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Bakasetas "Takımın kazanması benim için çok daha önemli. Takım kazandıysa ve ben gol attıysam mutluluğum katlanıyor. Harika mücadele ettik ve önemli bir galibiyet elde ettik." dedi

Kolbastı oynamalarıyla ilgili konuşan Bakasetas "Abdüş'ün ricası üzerine kolbastı yaptım. İyi dans eden biri değilim." ifadelerini kullandı.

Bakasetas ayrıca "Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan'da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da bana çok yardımı oldu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anastasios Bakasetas
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