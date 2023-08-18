Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş için İstanbul’a geldi!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir oyuncuyu daha İstanbul’a getirdi. Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’nın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, transfer görüşmelerini ilerletmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul’a geldi.

"ÇOK MUTLUYUM"

25 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak, 23.40 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Beşiktaş formasıyla İstanbul’a gelen Zaynutdinov, havalimanında açıklamalarda bulundu. Zaynutdinov açıklamasında, “Çok mutluyum. Beşiktaş, tarihi ve çok iyi taraftarları olan bir kulüp. Sosyal medya hesabımda taraftarların birçok mesajı var. Hepsine çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Siyah-beyazlı ekibin, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYABİLECEK

Bakhtiyor Zaynutdinov, mavi kart kuralından dolayı yerli statüsünde forma giyebilecek.

