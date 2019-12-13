Bakıcı şikayetçi olmuştu! Meral Kaplan davasında yeni gelişme

Oyuncu ve sunucu Meral Kaplan ile Moldovalı 60 yaşındaki bakıcı Volcova Matrıona’nın ‘Basit yaralama ve hakaret’ suçlarından karşılıklı şikayetçi olduğu davanın duruşması görüldü. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki-sanık Meral Kaplan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

'MERAL ONUNLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORDU'

Duruşmada tanıklık yapan Kaplan’ın kardeşi Yıldız Kaplan, “Kız kardeşim Meral Kaplan, onunla çalışmak istemiyordu. Bu konuyu konuşurlarken Volcova kardeşime ‘Beni bu evden kimler göndermeye çalıştı, sen mi göndereceksin’ diyerek ona uyarıda bulundu” dedi.

'KIZIM HAKARET ETMEDİ'

Tanıklık yapan bir diğer isim Meral Kaplan’ın annesi Ümit Kaplan ise, “Olay tarihinde Meral’in evindeydim. Meral bir gün öncesinde hastanede kaldığı için vücudu kabarmıştı. Volcova ile çalışmak istemiyordu. Kızımın tuzlu yemek yememesi gerekiyordu. Bu nedenle aralarında sözlü tartışma yaşandı. Kızım, tartışma sırasında Volcova’ya hakaret etmedi. Bakıcı Meral’in kafasına vazo ile vurduğunu söylemiş. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı.