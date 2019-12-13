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Bakıcı şikayetçi olmuştu! Meral Kaplan davasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:02 | Son Güncelleme

Oyuncu ve sunucu Meral Kaplan’ın Moldovalı bakıcı ile karşılıklı şikayetçi olduğu davada tanıklık yapan boşanma aşamasındaki eşi Erhan Kanioğlu bakıcıya önce Meral Kaplan’ın saldırdığını iddia etti.

Bakıcı şikayetçi olmuştu! Meral Kaplan davasında yeni gelişme

Oyuncu ve sunucu Meral Kaplan ile Moldovalı 60 yaşındaki bakıcı Volcova Matrıona’nın ‘Basit yaralama ve hakaret’ suçlarından karşılıklı şikayetçi olduğu davanın duruşması görüldü. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki-sanık Meral Kaplan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

'MERAL ONUNLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORDU'

Duruşmada tanıklık yapan Kaplan’ın kardeşi Yıldız Kaplan, “Kız kardeşim Meral Kaplan, onunla çalışmak istemiyordu. Bu konuyu konuşurlarken Volcova kardeşime ‘Beni bu evden kimler göndermeye çalıştı, sen mi göndereceksin’ diyerek ona uyarıda bulundu” dedi.

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'KIZIM HAKARET ETMEDİ'

Tanıklık yapan bir diğer isim Meral Kaplan’ın annesi Ümit Kaplan ise, “Olay tarihinde Meral’in evindeydim. Meral bir gün öncesinde hastanede kaldığı için vücudu kabarmıştı. Volcova ile çalışmak istemiyordu. Kızımın tuzlu yemek yememesi gerekiyordu. Bu nedenle aralarında sözlü tartışma yaşandı. Kızım, tartışma sırasında Volcova’ya hakaret etmedi. Bakıcı Meral’in kafasına vazo ile vurduğunu söylemiş. Bu doğru değil” ifadelerini kullandı.

'ÖNCE MERAL SALDIRDI'

Duruşmada boşanma aşamasındaki eşi Erhan Kanioğlu, bakıcıya önce Kaplan’ın saldırdığı belirterek, “Olay günü evin üst katındaki çalışma ofisindeydim. Salondan seslerin gelmesi üzerine aşağıya indim. Meral annesi ve ablasıyla tartışıyordu. Ablasına tokat attı. Annesini de tekmeledi. Ben araya girdim. Annesi ve ablasını kovdu. Daha sonra bakıcıyla tartıştı. Ertesi gün Meral odama gelip bakıcıyı istemediğini söyledi. Ben de bakıcıyı çağırdım. Meral o sırada bakıcıya, seni istemiyorum dedi ve küfürler etti. Kadına önce Meral saldırdı. Volcova’yı itti. Kadın yere düştü. Dizinden yaralandı. Ben engel olmaya çalıştığımda bana da onu desteklediğimi söyleyerek evden ayrıldı” diye belirtti.

Müşteki - sanık Meral Kaplan, boşanma aşamasındaki eşi Kanioğlu’nun kendisinin aleyhine tanıklık etmesi üzerine gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme, taraf avukatlarının tanık ifadelerine ilişkin beyan hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

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helal olsun adama
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