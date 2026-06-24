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Bakır kazanda 5 saat kaynıyor! Sofralara ulaşması 1 günü aşıyor: Lezzeti dillere destan

Ordu'da kadınlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçti. Ağaçlardan örtülerin üzerine silkelenerek toplanan dutlar, kadınlar tarafından bakır kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

Bakır kazanda 5 saat kaynıyor! Sofralara ulaşması 1 günü aşıyor: Lezzeti dillere destan

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Kendilerine ait bahçelerdeki ağaçlara çıkan erkekler, ağacı sallayarak dutları örtülerin üzerine döküyor. Toplanan dutlar ise eşleri tarafından akşamdan hazırlanıyor.

TOPLANAN DUTLAR ERTESİ GÜN KAZANLARDA PEKMEZE DÖNÜŞÜYOR

Bakır kazanda 5 saat kaynıyor! Sofralara ulaşması 1 günü aşıyor: Lezzeti dillere destan 1

Kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla dut pekmezini bakır kazanlarda kaynatmaya başlıyor. Elde edilen pekmezler ise bir sonraki sezona kadar tüketilmek üzere saklanıyor. Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

"DALLAR TEKER TEKER SİLKELENEREK TOPLANIYOR"

Bakır kazanda 5 saat kaynıyor! Sofralara ulaşması 1 günü aşıyor: Lezzeti dillere destan 2

Altınordu ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bektaş (72), eşi tarafından toplanan dutları belirli aşamalardan geçirdikten sonra kaynatıp pekmeze dönüştürdüğünü söyledi. Bektaş, "Eşim ağaca çıkıyor, biz de yere çadırı seriyoruz. Dallar teker teker silkeleniyor ve dutlar dökülüyor. Bu dutları kovalara dolduruyoruz, eve getirince güzelce temizliyoruz. Elimizle ezip suyla birlikte tavalara koyuyor, ardından suyunu süzüyoruz. Sonrasında suyunu ateşe koyup kaynatınca pekmez kıvamını alıyor" dedi.

"BAKIR KAZANDA 4-5 SAAT KAYNAMASI GEREKİYOR"

Bakır kazanda 5 saat kaynıyor! Sofralara ulaşması 1 günü aşıyor: Lezzeti dillere destan 3

"Bunu kaynatırken bakır tava olması lazım, 4-5 saat kaynaması gerekiyor. Dut pekmezi çok faydalı ve tadı da güzel. Biz ihtiyacımızı görmek için pekmez yapıyoruz, çok fazla olursa satıyoruz. Bu sade de yenir, yoğurt ve tahinle de çok güzel oluyor. Allah izin verirse gelecek yıla kadar yetiyor. Bunu yapması zor, ağaçtan dökülüyor, seçiliyor, çöpleri temizleniyor, son aşamada kaynatılıyor. Çok şükür bu sene 3 kilo kadar pekmezim çıktı" diye konuştu.

Eşi ile birlikte pekmez yapımına yardım eden Hayrettin Bektaş (78) ise ağaçtan dökülen dutların belirli aşamalardan geçtikten sonra kaynatılarak pekmeze dönüştüğünü belirterek, "Yorucu bir iş, sadece kaynatması 4-5 saati buldu. Dut miktarı fazla olduğunda işlem daha uzun sürüyor. Tadı çok güzel, doktorlar da tavsiye ediyorlar" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pekmez Ordu
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