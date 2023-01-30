'Bakire değilim meraktan yaptım' diyen Merve Taşkın sadece göğüs uçlarını kapattı! 'Bana şans dileyin'

Gümüş tonlarında bir büstiyer ve etek tercih eden Merve Taşkın, paylaşımına ''26 Ocak yani bu sabah 09.50'de kendi ülkem Türkiye'de müstehcenlik suçundan dolayı ikinci duruşmam var, bu duruşmada karar verilecek bence. Umarım bu son postum olmaz. 'Beraat' diye bir fotoğraf tekrar paylaşabilme dileğiyle...'' notunu düştü. Merve Taşkın'ın dilediği oldu ve davadan beraat etti.

Merve Taşkın'ın cesur paylaşımına ''Bu kıyafetle zor gibi'' ve ''Kadınları rahat bırakın'' yorumları geldi.

Merve Taşkın ''İnsanların kimseye zarar vermeden kendi hayatlarını yaşadığı ve bundan dolayı müstehcenlik suçundan mahkemelere çıkmadığı bir dünyada yaşarız umarım. Bana şans dileyin'' sözleriyle de dikkat çekti.

12 Ocak'ta ilk duruşması görülen Merve Taşkın, adliyeye geldiği iddialı kıyafetle görenleri şaşkına çevirmişti.

Merve Taşkın'ı mahkemede ünlü avukat Feyza Altun savundu.

Bir takipçisinden gelen ''Bakire misin?'' sorusuna olumsuz yanıt veren Merve Taşkın, ''Kim olduğunu sormayın, meraktan yaptım'' demişti.

Öte yandan OnlyFans'ta hesabı bulunan fenomen, geçtiğimiz günlerde yalıya taşındığını duyurdu.



