Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın cesur pozuyla Instagram'ı salladı!

Merve Taşkın, 'Artık bakire değilim' açıklamasıyla gündeme oturmuştu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Taşkın, mini etekli ve sütyenli pozunu takipçileriyle paylaştı.

MERVE TAŞKIN'DAN CESUR PAYLAŞIM

Merve Taşkın Instagram'ın en cesur isimlerinden biri.

Geçtiğimiz gündemde bakirelik açıklamasıyla gündemde uzun süre yer alan Taşkın, ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' demişti.

Taşkın, mini eteği ve sütyeniyle ayna karşısında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

"TAM EVLENİLECEK KIZ"

Taşkın'ın o pozuna, "Fiziğin harika", "Tam evlenilecek kız bulduk sonunda" gibi yorumlar geldi.





