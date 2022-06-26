Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz haftalarda, ''Artık bakire değilim." ifadeleriyle magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Taşkın, havuzun içinden üstsüz poz verdi!

MERVE TAŞKIN'DAN SÜTYENSİZ POZ

Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde beyaz bikinili paylaşımıyla çok sayıda beğeni almıştı.

Tatil molasına devam eden Merve Taşkın, havuzdan sütyensiz poz verdi.

Merve Taşkın'a, "Fiziğin çok iyi", "Mükemmelsin" gibi yorumlar geldi.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM"

Merve Taşkın, ''Artık bakire değilim." açıklamasıyla magazin gündeminde bir hayli konuşulmuştu.

Genç fenomen sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim''

1998 doğumlu Merve Taşkın 24 yaşındadır.



