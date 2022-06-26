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  4. Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

26.06.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 574 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın birbirinden iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Bakirelik açıklamasıyla geçtiğimiz haftalarda gündemden düşmeyen Taşkın, üstsüz pozuyla olay oldu.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan genç fenomen Merve Taşkın, geçtiğimiz haftalarda, ''Artık bakire değilim." ifadeleriyle magazin gündeminde uzun süre yer almıştı. Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Taşkın, havuzun içinden üstsüz poz verdi!

MERVE TAŞKIN'DAN SÜTYENSİZ POZ

Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde beyaz bikinili paylaşımıyla çok sayıda beğeni almıştı.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Tatil molasına devam eden Merve Taşkın, havuzdan sütyensiz poz verdi.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Merve Taşkın'a, "Fiziğin çok iyi", "Mükemmelsin" gibi yorumlar geldi.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM"

Merve Taşkın, ''Artık bakire değilim." açıklamasıyla magazin gündeminde bir hayli konuşulmuştu.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Genç fenomen sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanmıştı: "Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim''

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

1998 doğumlu Merve Taşkın 24 yaşındadır.

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

Bakirelik açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın havuzda sütyensiz poz verdi!

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Merve Taşkın Instagram
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