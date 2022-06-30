Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de 6 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Özgürlük Meydanı'nda bulunan yürüyüş yolundaki 6 katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İş hanının çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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