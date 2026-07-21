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Bakkala giren 90'lı yıllara yolculuk yapıyor: Gelen mutlu oluyor

İzmir'in Bornova ilçesinde 35 yıldır bakkallık yapan Hıdır Karaduman (60), raflarında günlük ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra geçmişte kalan birçok ürüne de yer veriyor. Leblebi tozundan gaz lambasına, yorgan iğnesinden 90'lı yılların atıştırmalık ve oyuncaklarına kadar yüzlerce ürünün bulunduğu bakkal, müşterilerini çocukluk yıllarına götürüyor.

Bakkala giren 90'lı yıllara yolculuk yapıyor: Gelen mutlu oluyor

Bornova ilçesindeki Kızılay Mahallesi'nde 35 yıldır esnaflık yapan Hıdır Karaduman, bakkalında günümüzde bulunması zorlaşan ürünleri de müşterileri ile buluşturuyor.

Mahallenin kent merkezine uzak bir bölgede bulunduğunu belirten Karaduman, müşterilerin ihtiyaç duyabileceği ürünleri dükkanında bulundurmaya çalıştığını belirtip, "Bu nedenle ne lazım olacaksa ve günümüzde gidebilecek ürünleri muhakkak dükkanımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bunu da bulunması biraz zahmetli oluyor ancak muhakkak bulup tedarik ediyoruz" diye konuştu.

Bakkala giren 90 lı yıllara yolculuk yapıyor: Gelen mutlu oluyor 1

'BU BAKKALDA 35 YILIN BİRİKİMİ VE ALIŞKANLIKLARI VAR'

Müşterilerinin büyük bölümünü çocukların oluşturduğunu söyleyen Karaduman, "Genelde ebeveynler, çocukları ekmek almaya gönderiyorlar. Biz de hep çocuklarla bir aradayız. Sabah saat 06.00'da dükkanı açarım. Saat 10.30'dan sonra ürün bulmak için çıkarım. Bakkalı elemanlarımıza emanet ederim. Gün içinde gidip yine iğneden, lambaya, meşeden çeşit çeşit züccaciye eşyalarına kadar seçip bakıp alıyorum. Bu bakkalda 35 yılın birikimi ve alışkanlıkları var" dedi.

Bakkala giren 90 lı yıllara yolculuk yapıyor: Gelen mutlu oluyor 2

'GELEN MUTLU OLUYOR'

Bakkalın yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de ilgisini çektiğini belirten Karaduman, "30-35 yaşlarındaki bir müşterim ağızda patlayan şekerleri burada bulduğu için Karabağlar'dan geldiğini söyledi. Zaten Bornova bölgesinden gelen de çok oluyor. Buradaki müşterilerim de bana, 'Hıdır ağabey sayende çocukken yediğimiz atıştırmalıkları çocuğuma tattırabiliyorum' diyor. Gelen mutlu oluyor, bu da beni mutlu ediyor ve yıllardır bu geleneği devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Bakkala giren 90 lı yıllara yolculuk yapıyor: Gelen mutlu oluyor 3

Karaduman ayrıca mahallede veresiye geleneğini de sürdürerek, bakkalında geçmişten gelen mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bakkal İzmir
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