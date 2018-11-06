Mercimek köftesi tarifi: Lezzetli bir mercimek köftesi nasıl yapılır?

Kısırla birlikte e günlerin vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir mercimek köftesi... Mercimek köftesi gerek kendiniz gerekse de kalabalık misafirlere sunmak için çok pratik bir yemek. Malzeme olarak da hesaplı olan mercimek köftesinden bir seferde çok sayıda yapabilir ve evi dolduracak kalabalık misafir grubunu doyurabilir. Hele de lezzetli bir mercimek köftesi ise. Ayrıca mercimek köftesi malzemelerinden dolayı kilo verme sürecinde olanlar için de güzel bir yemektir. Lezzetli, kıvamı yerinde bir mercimek köftesi ile bol bol övgü toplayabilirsiniz. Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi yapım adımlarında nelere dikkat etmek gerekir. Sizin için adım adım mercimek köftesinin ve mercimek köftesinden yapabileceğiniz bir sıcak yemeğin (kızarmış mercimek köftesi) yapımını paylaştık. Öncelikle mercimek köftesinin kalori ve besin değerlerine bakalım ve ardından tarife geçelim. MERCİMEK KÖFTESİ KAÇ KALORİDİR? Mercimek köftesi A ve B grubu vitaminleri potasyum, demir, fosfor, çinko gibi mineraller ile folik asit ve lif bakımından zengin bir besindir. Genellikle standart bir mercimek köftesi 291 kaloridir. İşte 1 mercimek köftesinin besin değeri:

Karbonhidrat (g): 38.1

Protein (g): 9.07

Yağ (g): 10.23

Lif (g): 10.21

Kolesterol (mg): 0

Sodyum (mg): 26.15

Potasyum (mg): 489.36

Kalsiyum (mg): 60.29

Vitamin A (iu): 210.99

Vitamin C (mg): 22.5

Demir: 4.21 MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ Lezzetli bir mercimek köftesi yapımına başlamadan önce ihtiyacınız olan malzemeleri sıralayalım. 1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı ince bulgur

2 adet orta boy kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı sıcak su

1 demet maydanoz

6 dal yeşil soğan

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

10 adet marul yaprağı Mercimek Köftesi Yapımı: 1 su bardağı mercimeği yıkadıktan sonra 1 litre su ile tencereye koyun ve pişirmeye başlayın. Mercimekler yumuşayıp ve ezilip hafif sulu kalıncaya kadar kaynatın. Suyunu komple çekilmesine izin vermeyin yoksa bulgurun çekeceği su kalmaz. Mercimekler pişince ocağın altını kapatın ve tencereye 2 su bardağı ince bulguru ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve 35 ila 40 dakika kadar demlenmeye bırakın. Mercimekler ve bulgur demlenirken mercimek köftesine katılacak diğer malzemelerin hazırlanmasına geçebilirsiniz. 2 adet soğanı yemekli doğrayın ve zeytinyağı dökülmüş tavaya atın. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurduktan sonra tavaya 1 buçuk yemek kaşığı biber salçası ile yine 1 buçuk kaşığı domates salçasını ekleyin. İsterseniz biber salçası acı olabilir. Ardından 1 tatlı kaşığı pul biber ile 1 tatlı kaşığı karabiberi (Damak tadınıza göre daha çok veya daha az ekleyebilirsiniz.) ekleyip karıştırın. Tavaya 1 çay bardağı sıcak su da ekledikten sonra 1-2 taşım kaynatın.

Hazırladığınız salça karışımını mercimek ile bulgura katıp karıştırın ve yeniden tencerenin kapağını kapatın. Sıra yeşilliklere geldi. 6 dal yeşil soğanı ve 1 demet maydanozu yıkayıp ince ince doğrayın. Ardından salça, mercimek, bulgur karışımını bir kaba alın ve 1 tatlı kaşığı veya damak tadınıza göre tuz ekleyip iyice yoğurun. Ardından doğradığınız yeşillikleri katıp köfte harcını biraz daha yoğurun. Son olarak harçtan cevizden az büyük parçalar koparıp avucunuzda sıkarak şekil verin ve marul dizdiğiniz servis tabağına yerleştirin. Mercimek köftesi tabağınızı yanında nar ekşisi ve limon ile servis edebilirsiniz. Köftenizi marula sarıp yiyenler parmaklarını da yiyecekler. Alternatif olarak marul yaprağı yerine veya marulla beraber kıvırcık ve roka yaprağı da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. KIZARMIŞ MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ Mercimek köftesinden yapabileceğiniz alternatif bir yemek de kızarmış mercimek köftesidir. Yağ mantısına benzeyen bu tarifte önce salçanın kavrulması ve kimyon dışında normal olarak mercimek köftesi hazırlıyoruz. Mercimek köftesini hazırlarken mercimek ve bulgura katacağınız salçayı kokusu çıkana kadar kavurun ve tuz, bibere ek olarak kimyon da koyun.