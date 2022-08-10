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Baklava yedikleri için kadro dışı bırakıldılar! Akhisarspor'u karıştıran iddia için resmi açıklama geldi...

10.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akhisarspor, 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve Diyarbakır'da oynanan finali 3-2 kazanmıştı. Okan Buruk'un takımı, Miguel Lopes, Abdoul Sisokko ve Helder Barbosa'nın golleriyle sonuca gitmişti. Son 3 yıl içinde Süper Lig'den TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyip aylardır idari depremlerle sarsılan Akhisarspor'da bu kez de baklava krizi patladı. Geçen hafta başkan adayının elinden baklava yiyen futbolcuların kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Baklava yedikleri için kadro dışı bırakıldılar! Akhisarspor'u karıştıran iddia için resmi açıklama geldi...

Yaz döneminde yönetimine 2 kez kayyum atanan, Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 7 Ağustos'taki kongreyle ilgili 3 Ağustos'ta koyduğu tedbir kararının karşı başvuruyla 5 Ağustos'ta kalkmasıyla geçen pazar günü seçime giden Akhisarspor yine karıştı.

Kayyum kararıyla 2 kez başkanlıktan alınan Evren Özbey'in pazar günü tek aday olarak girdiği sürpriz seçimde yeniden başkanlığa geldiği Akhisarspor'da takımla ilgili kriz çıktı. Kulüpte geçen hafta kongre kararının ertelenmesi sonrası yönetime talip olduğu ortaya çıkan Tuncelili gurbetçi iş insanı Mikail Kaplan, 4 Ağustos Perşembe günü Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret etti.

"BAKLAVA YEDİLER, KADRO DIŞI KALDILAR" İDDİASI

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Kaplan ve beraberindekiler, kulüpte kayyum olarak görev yapan eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan'ın nezaretinde takıma baklava ikram etti. 5 Ağustos Cuma günü kongre üzerindeki tedbir kararı kalkıp, pazar günü seçim yapılırken, göreve dönen Başkan Evren Özbey'in Kaplan'ın takımla tesislerde bir araya gelmesine tepki gösterip baklava ikramını kabul eden takımdan Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yusuf Acer ve Oğuzcan Keskin'den kulüp bulmalarını isteyerek kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

Ancak bu futbolcuların daha önce takımın küme düştüğü son 2 sezonda başkanlık yapan Evren Özbey yönetiminde alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle daha önce kulübe ihtar çektikleri, Özbey başkanlığa döndüğü için takımda kalmak istemedikleri, kendilerinin ayrılmayı talep ettikleri de iddialar arasında yer alırken, yaşanan bu kaos tarafları zor durumda bıraktı.

SKANDALLAR BİTMEDİ

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Yeşil-siyahlılar, bu gelişmeler sonrası 5 Ağustos'tan beri antrenman yapamadı. Özbey yönetiminin futbol direktörlüğüne getirilen eski Yunan yıldız Theofanis Gekas'ı takımda tek yetkili kıldığı, oyunculardan Gekas'la görüşmelerini istedikleri öğrenildi.

Özbey yönetiminin dönüşüyle 2 yıldır sportif direktörlük yapıp sezon başından beri takımı teknik direktör olarak çalıştıran Bayram Ali Kaya da görevinden istifa etti. Elindeki kadro dağılma aşamasına gelen transfer yasaklısı kulüpte kaleci Enes Kimnia da çağrılara rağmen sezon başından beri antrenmanlara katılmadı. Akhisarspor'da kulüp başkanı olmadan önce menajerlik yapan Evren Özbey döneminde daha önce FIFA kayıtlarına göre futbolcu olmayan Nijeryalı Martins Chisom Onyebueke'nin transferi, gurbetçi futbolcu Alim Aykut Esgi'nin kendisinden kulübe transfer olmak için para alındığı iddiası, menajerliğini vermeyen futbolcuların oynatılmadığı gibi skandallar patlak vermişti.

AKHİSARSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

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Bu haberin çıkmasının ardından Akhisarspor'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yeşil - siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Medyada yer alan 8 futbolcumuzun kadro dışı bırakıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas’ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir, her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir."

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