Bakmakta güçlük çektiler! Florence Pugh burnunun ortasını deldirdi

İngiliz aktris Florence Pugh yeni piercingi ile görenlere yok artık dedirtti. The Falling dizisinin yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında yeni piercingini gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu fotoğrafını “Havalı bir yetişkin olup havalı yeni bir piercing yaptırmak istediğinde ve anında bayıldığında” notuyla paylaştı.

İngiliz oyuncu burnunu deldirdiği sırada canının çok acıdığını ve sakinleştirici aldığını söyledi. Pugh’un fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum aldı.



Paylaşım kısa sürede tartışma yaratırken pek çok kişi de fotoğrafa bakmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

