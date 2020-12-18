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Balat nerede? Meşhur sokakları, evlerine nasıl gidilir?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Balat nerede? Meşhur sokakları, evlerine nasıl gidilir?

İçindekiler

  • Balat Nerede?
  • Balat'a Nasıl Gidilir?
  • Balat Gezilecek Yerler
  • Balat Sokakları Nerede?
  • Balat Evleri Nerede?
  • Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
  • Fener Rum Erkek Lisesi
  • Ahrida Sinagogu
  • Ferruh Kethuda Cami
  • Balat Turşucusu
  • Balat Çukur Nerede?

Rengarenk evleri, nostaljik sokakları ve barındırdığı kültürel mirası ile Balat, İstanbul'un en ilgi çekici yerlerinden biri. Her mevsim ayrı güzelliği olan bu sevimli semt, hem yurt dışından gelen misafirlerin hem de yurt içindeki ziyaretçilerin İstanbul'da görmek istedikleri yerlerin başında geliyor. Peki Balat nerede, Balat sokaklarına nasıl gidilir?

İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Balat tarihi dokusu ve keyifli mekanları ile şüphesiz İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Özellikle ruhsuz ve gri binalardan sıkılan İstanbulluların dinlenmek ve kafa dağıtmak için sıklıkla tercih ettikleri bir semt olan Balat, dizi ve film çekimleri için de tercih edilen yerlerden biri. Siz de sevdiklerinizle Balat sokaklarında güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, Balat nereye bağlı, İstanbul'da Balat nerede gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Balat Nerede?

Şehir dışından Balat'ı ziyaret etmek için gelenlerin akıllarına gelen ilk soru genellikle Balat semti nerede soru oluyor. Birçok topluluğun tarihi izlerinin bulunduğu bu özel semt İstanbul'un Fatih ilçesine bağlıdır. Ayvansaray ve Fener semtlerinin arasında olan Balat, Haliç kıyısında bulunur.

Balat'a Nasıl Gidilir?

İstanbul'un oldukça merkezi bir yerinde bulunan Balat'a gitmek için birçok seçenek bulunmakta. Balat'a otobüs ile gitmek istiyorsanız, Eminönü Meydanı'ndan Balat Sahil'e doğru giden otobüslere binebilirsiniz. Eminönü'nden Balat'a giden otobüsleri ve sefer saatlerini öğrenmek için İETT'nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eğer metrobüs ile Balat'a gitmek istiyorsanız, Ayvansaray durağında inip sahil kenarından yürüyerek Balat'a ulaşabilirsiniz.

Balat Gezilecek Yerler

Tarih boyunca İstanbul'un göz bebeği olan Balat, her sokağında ayrı bir güzellik barındırıyor. Semtin tarihi ve kültürel mirası, rengarenk evlerle süslenen sokakları, orijinal kafe ve restoranlarının hepsi keşfedilmeye değer.

Balat Sokakları Nerede?

Balat'a gelmişken ilk görmeniz gereken yer şüphesiz sokakları. Özellikle güneşli havalarda oldukça keyifli bir gün sunan Balat sokaklarındaki lezzetli mekanlarda güzel bir kahvaltı yapabilir sonrasında sokakları keşfe çıkabilirsiniz.

Semtin en popüler mahallelerinden biri olan Cibali Mahallesi ile gezinize başlayabilirsiniz. Cibali'den eski bir Rum mahallesi olan Fener'e geçebilir Yıldırım Caddesi'nde bulunan kafelerde oturup bir fincan kahve içebilirsiniz. Bol bol fotoğraf çekilmeyi unutmayın.

Balat Evleri Nerede?

Balat renkli evleri semtin adeta simgelerinden biri haline geldi. Merdivenli Yokuş denilen sokağı süsleyen rengarenk ahşap evler, Balat'ın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri. Siz de Balat'a kadar gelmişken Merdivenli Yokuşu gezmeden gezinizi sonlandırmayın.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi

Üç büyük dinin de izlerini gördüğümüz Balat semtindeki en önemli yerlerden biri ise Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi. Ortodoks alemi için dini bir merkez olan bu kutsal yer, İstanbul'da bulunan en önemli kiliselerden biri. Yurt dışından birçok Ortodoks'un ziyaret ettiği Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Balat'ta görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Fener Rum Erkek Lisesi

Kırmızı mektep olarak da anılan Fener Rum Erkek Lisesi dışarıdan adeta bir şatoyu andırıyor. Rumların İstanbul'da açtıkları ilk eğitim kurumlarından biri olan lise, az sayıda öğrenciyle de olsa eğitim hayatına devam ediyor. Muhteşem mimarisi ve ihtişamlı yapısı ile dikkat çeken Kırmızı Mektep'i görmeden eve dönmeyin.

Ahrida Sinagogu

Birçok dinin barış ve huzur içinde yaşadığı Balat semtinin en önemli yapılarından biri de Ahrida Sinagogu. Makedonya'dan Balat'a göçen Yahudilerin yaptırdığı sinagogu görmek için izin almanız gerekmekte.

Ferruh Kethuda Cami

Bir Mimar Sinan eseri olan Ferruh Kethuda Cami Balat'ta görülmesi gereken bir başka yer. Arka tarafında bir güneş saati de bulunduran bu cami Ayvansaray'a yakın bir konumda bulunmakta.

Balat Turşucusu

Yıllardır süren limon mu sirke mi tartışmasını noktalayan Balat turşucusunun lezzetli turşularını tatmadan Balat'ı keşfetmiş sayılmazsınız. Semtin simgelerinden biri haline gelmiş Balat turşucusunda aradığınız her çeşitte turşu bulabilirsiniz.

Balat Çukur Nerede?

Otantik havası ile Balat semti, birçok dizi ve filme ilham oluyor. Son zamanların en popüler dizilerinden biri olan başrollerinde Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli gibi usta isimlerin olduğu Çukur da Balat'ta çekilen dizilerden biri. Siz de Çukur dizisinin fanlarından biriyseniz Balat'a gelmişken en önemli sahnelerin çekildiği Esnaf Lonca Sokağı'nı görmeden geri dönmeyin.

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