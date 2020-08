Balçova Halk Danslarına uluslararası ödül

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonunun, korona virüsü pandemisi nedeniyle online olarak organize ettiği Halk Dansları Yarışmasında, Balçova Belediyesi EFEM Gençlik ve Spor Kulübü ikinci oldu.

Korona virüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi kültürel etkinlikleri ve gösteri sanatlarını da etkiledi. Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu da, bu olumsuzluğun önüne geçmek için internet üzerinden Halk Dansları Yarışması düzenledi. 25 ülkenin ekiplerinin internet yayını üzerinden sergiledikleri performansları değerlendiren federasyon, Türkiye’yi temsil eden Balçova Belediyesi EFEM Gençlik ve Spor Kulübünü en iyi ikinci ekip olarak seçti.

Ekiplerinin başarısı ile gurur duyduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Salgın nedeniyle kültürel etkinlikleri yapmamız güçleşti; ama ekibimizin dünya çapında bir etkinliğe internet üzerinden katılarak Zeybek oynaması ve ikincilik başarısı elde etmesi bizleri çok sevindirdi. Salgının bir an önce bitmesini ve kültür sanat aktivitelerinin bir an önce başlamasını diliyorum” dedi.