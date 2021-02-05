Baleye başlama yaşı kaçtır? Bakın kökeni nereden geliyormuş

Bale, altın çağını 14. Louis döneminde yaşamıştır. O dönemde Kraliyet Dans Akademisi kurulmuştur. Böylelikle balenin temelleri ve kuralları yavaş yavaş belirlenmeye başlanmıştır. Onu izleyen dönemlerde bale teknik olarak geliştirilmiş, koreograflar ve dansçılar yetiştirilmeye başlanmıştır. Böylelikle profesyonel dansçılar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bugün kullanılan parmak ucunda durma hareketi o dönemde geliştirilmiştir.
Bale, 18. yüzyılın ikinci yarısında Rusya'ya geçmiş ve o dönemde St.Petersburg'da tekrar yükselmeye başlamıştır. Fındıkkıran, Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel baleleri o dönemde sahnelenmiştir ve halen sahnelenmeye devam etmektedir.
Türkiye, baleyle cumhuriyet döneminde tanışmıştır. Yurtdışından gelen koreograf ve dansçılarla, balenin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için girişimlerde bulunulmuştur. Bale sanatı, ülkemizde konservatuvar ve Milli Eğitim'e bağlı bale ve dans okullarında devam etmektedir.
Bale çok zor bir sanat formudur. Baleye çocuk yaşlarda başlamak gerekir, çünkü beden ve kas gelişimi çok küçük yaşlarda başlar ve ilerler.
Bale eğitimi çok uzun sürer. Konservatuvarlarda ilkokuldan sonra ortaokul, lise hatta üniversite bölümlerinde devam eder. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslarda 4 yaşından itibaren hazırlık sınıflarıyla eğitime başlarız. 8 yıl temel eğitim verdikten sonra öğrencileri mezun ederiz.
Baleye 4 yaşından itibaren başlanabilir. Fakat 4 yaşından önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda haftada bir gün ve birer saatlik eğitimle baleye başlamak mümkündür.
4 yaşından itibaren saat ve süre sayısı artar. Kas gelişimi çok küçük yaşlarda başlar bu yüzden 11 - 12 yaşından sonra baleye başlamak çok zor olabilir.
Bale sanatı, çocuklara temel duruş, pozisyon, kendini ifade edebilme, müzik kulağını geliştirme, koordinasyon ve toplu olarak hareket etme yeteneklerini kazandırır.
Çocuklar öğrendikleri koreografileri sene sonunda sahnelerler. Sahneye tek başına çıkıp öğrendikleri hareketleri yaparlar. Bu çok büyük bir özgüven oluşturur. Bunun dışında entelektüel anlamda bir sanat formuyla ilgilenildiği için, sosyal ortamlarda da gelişimleri ve davranışları diğer çocuklardan çok daha farklı olur.
Yetişkinler için bale programı, pilates ve yogaya alternatif bir programdır. Çünkü ders başlamadan önce stretching kondisyon hareketleri yapılır. Arkasından balenin temel hareketleri yapılır. Sonrasında köşe ve orta egzersizleriyle devam edilir.
Balede koordinasyon ve algı çok önemlidir. Bu anlamda yetişkin bale öğrencileri hareketleri ezberlemek için çaba harcarlar. Hareketleri bedene geçirip çalışmak, ezberlemek, yön duygusu, müzikle hareket etmek gerçekten onları ciddi bir efor harcamaya sevk eder.
Bale eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bale ve dans okullarında 2 yıl hazırlık, 8 yıl temel eğitim olarak devam eder. 10 yıl boyunca devam eden öğrenciler, bakanlığın verdiği sertifikayı almaya hak kazanırlar.
Bu sertifikayı alan öğrenciler, bakanlığa bağlı özel kurum açma yetkisine ya da bu kurumlarda bale öğretmeni olarak ders verebilme hakkına sahip olurlar.
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