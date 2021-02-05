Baleye başlama yaşı kaçtır? Bakın kökeni nereden geliyormuş

Bale, altın çağını 14. Louis döneminde yaşamıştır. O dönemde Kraliyet Dans Akademisi kurulmuştur. Böylelikle balenin temelleri ve kuralları yavaş yavaş belirlenmeye başlanmıştır. Onu izleyen dönemlerde bale teknik olarak geliştirilmiş, koreograflar ve dansçılar yetiştirilmeye başlanmıştır. Böylelikle profesyonel dansçılar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bugün kullanılan parmak ucunda durma hareketi o dönemde geliştirilmiştir.

Bale, 18. yüzyılın ikinci yarısında Rusya'ya geçmiş ve o dönemde St.Petersburg'da tekrar yükselmeye başlamıştır. Fındıkkıran, Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel baleleri o dönemde sahnelenmiştir ve halen sahnelenmeye devam etmektedir.

Türkiye, baleyle cumhuriyet döneminde tanışmıştır. Yurtdışından gelen koreograf ve dansçılarla, balenin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için girişimlerde bulunulmuştur. Bale sanatı, ülkemizde konservatuvar ve Milli Eğitim'e bağlı bale ve dans okullarında devam etmektedir.

BALE NASIL BİR DANS TÜRÜDÜR?

Bale çok zor bir sanat formudur. Baleye çocuk yaşlarda başlamak gerekir, çünkü beden ve kas gelişimi çok küçük yaşlarda başlar ve ilerler.