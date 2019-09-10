Balığa limon sıkın yanında soğan yiyin!

Sezon açıldı, balıklar soframızdaki yerini aldı. Peki, sağlığımız açısından yüksek besin değeri taşıyan balıkların hangisi neye iyi gelir? Balığın yanında roka yenir mi? Balığa limon sıkmak doğru mu? Tüm bu soruların yanıtını Beslenme ve Diyet Uzmanı Birgül Niziplioğlu verdi. İşte mevsimine göre tüketilmesi gereken, gripten depresyona şifa deposu balıklar…

FIRINDA PİŞİRİN, HAFTA 2 KEZ YİYİN

Öncelikle balıklar ızgara, buğulama veya fırınlama yöntemiyle pişirilmeli, haftada 2-3 kez tüketilmelidir. Balık çorbasına yapılan terbiyede krema yerine süt, beyaz un yerine de kepekli un kullanılırsa içeriğindeki sebze ve baharatlarla birlikte daha sağlıklı hale gelecektir.

Somon balığı içerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini korur ve dolayısıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları engeller.

Yüksek omega-3 yağ asidi ve B vitaminleri içermesi sayesinde ton balığı, zihinsel ve ruhsal açıdan rahatlık verir. Ayrıca seratonin (mutluluk hormonu) metabolizmasına da olumlu etki ettiği için depresyonu engeller.