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Balığın lezzetini artırmak için dikkat etmeniz gereken 7 kural

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.09.2019 10:15 | Son Güncelleme

Tazecik balıkları en lezzetli şekilde pişirmek istiyorsanız öğrenmeniz gereken basit ama oldukça etkili 7 kural var. İşte tam da balık sezonunda en lezzetli balığı hazırlamanıza yardımcı olacak bilgiler.

Balığın lezzetini artırmak için dikkat etmeniz gereken 7 kural

Sonbaharla birlikte balık mevsimi de başlamış oldu. Omega 3 ve protein kaynağı olan balıkları çok daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız bu ipuçlarına dikkat edin;

Balığı kızgın yağa atmadan önce muhakkak unlayın. Bu aşamada mısır unu kullanmak balığın lezzetini artıracaktır. Aynı zamanda tavaya yapışmasına da engel olacaksınız.

Kızartacağınız balıkları yıkadıktan sonra havlu kağıt ile kurulayın.

balık2

Kızartma yaparken büyük balıkları dilimli halde, küçük balıkları ise bütün bir şekilde kızartın.

somon

Izgara balık için tercihiniz yağlı balıklardan yana olmalıdır. Yoksa ızgaranın teline yapışıp balık parçalanabilir.

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Balığı pişirirken çatlamasını ve dağılmasını önlemek için pişirmeden önce her iki tarafına da bıçakla çizikler atın.

balık4

Kısa sürede balık pişirmek istiyorsanız balıkları ufak parçalara bölün ve şişe geçirerek kızartın.

şiş

Eğer balığı kavuracaksanız önce tavanızın içini az miktar yağ ile yağlayın. Tavayı kızdırın. Balık filetolarının iki yüzünü de sadece ikişer dakika pişirin.

filetı

Fırında balık yapacaksanız 180 derece ısıda pişirmelisiniz. Balığın kurumaması ya da çiğ kalmaması için bu sıcaklık idealdir.

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BALIK TÜRÜNE GÖRE PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Çipura: Izgara, tava

Hamsi: Tava, ızgara

Kalkan: Tava, ızgara, fileto

Kefal: Tava, buğulama, haşlama

Levrek: Haşlama, tava

Lüfer: Buğulama, haşlama, tava

Mezgit: Tava, ızgara

Zargana: Tava, buğulama

Palamut: Tava, ızgara

Somon: Fırın, ızgara

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