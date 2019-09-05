Balığın lezzetini artırmak için dikkat etmeniz gereken 7 kural

Sonbaharla birlikte balık mevsimi de başlamış oldu. Omega 3 ve protein kaynağı olan balıkları çok daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız bu ipuçlarına dikkat edin;

Balığı kızgın yağa atmadan önce muhakkak unlayın. Bu aşamada mısır unu kullanmak balığın lezzetini artıracaktır. Aynı zamanda tavaya yapışmasına da engel olacaksınız.

Kızartacağınız balıkları yıkadıktan sonra havlu kağıt ile kurulayın.

Kızartma yaparken büyük balıkları dilimli halde, küçük balıkları ise bütün bir şekilde kızartın.

Izgara balık için tercihiniz yağlı balıklardan yana olmalıdır. Yoksa ızgaranın teline yapışıp balık parçalanabilir.

Balığı pişirirken çatlamasını ve dağılmasını önlemek için pişirmeden önce her iki tarafına da bıçakla çizikler atın.

Kısa sürede balık pişirmek istiyorsanız balıkları ufak parçalara bölün ve şişe geçirerek kızartın.

Eğer balığı kavuracaksanız önce tavanızın içini az miktar yağ ile yağlayın. Tavayı kızdırın. Balık filetolarının iki yüzünü de sadece ikişer dakika pişirin.

Fırında balık yapacaksanız 180 derece ısıda pişirmelisiniz. Balığın kurumaması ya da çiğ kalmaması için bu sıcaklık idealdir.