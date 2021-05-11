"Balık adam" Beytullah, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iddialı hazırlanıyor

TUNAHAN AKGÜN - Dünya şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Doğuştan iki kolu olmayan, kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan ve 2019'da Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başaran Beytullah Eroğlu, memleketi Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde antrenmanlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "balık adam" diye hitap ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Beytullah Eroğlu, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde antrenörü Eyüp Yaman'ın nezaretinde antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Kariyerine olimpiyat madalyası da eklemeyi hedefleyen Beytullah Eroğlu, AA muhabirine, 15 yaşında milli takıma seçildiğini, 10 yıldır da milli takımın başarısı için azimle çalıştığını söyledi.

Tokyo Paralimpik Oyunları'na az bir zaman kaldığını, Tokyo'dan önce Portekiz'de düzenlenen Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonasına katılacağını belirten Beytullah, "Avrupa Şampiyonası var. Bayramın üçüncü günü. İkinci bir bayramı yaşatmak için inşallah oraya gideceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. Orada da kürsüye çıkmayı hedefliyorum." dedi.