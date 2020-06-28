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Balık burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.06.2020 00:12 | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan Balık burçlarını bu ay neler bekleyecek? Balık burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Balık Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Balık burcu yorumumuzu hazırladık.. 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan Balık burçlarını bu ay neler bekleyecek?
Balık burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Balık Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Balık burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Bu ay çevrenizdeki insanların desteğine ve önerilerine ihtiyacınız var. Kendisini mesleki hayatında ispatlamış ve çok sevilen kişiler tarafından alacağınız bir takım destekler sizi çok rahatlatacak.

Aldığınız öneriler hayatınızda sizi maddi ve manevi olarak geliştirecek, farklı kazanç kapıları açacak öneriler olacaktır. Sosyal çevreye biraz daha zaman ayıracaksınız. Güzel enerjiniz çevrenizdekiler tarafından çok beğeniliyor. Bu ay ışık saçmaya devam edecek maddi ve manevi yönden de ihtiyacı olanlara siz destek olacaksınız.

Balık burcu 2020 Temmuz ayı aşk yorumu

Özel hayatınız bu ay biraz inişli çıkışlı olacak. Uzun süredir ilişkisi olan balıkların ilişkilerinde eğer bir takım sorunlar varsa bu ilişkiler her an bitebilir. Özellikle kıskanç partnerlere asla katlanamayan balık burçları partnerine belli dahi etmeden denizin ortasına doğru yol alır.

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Bekar olan balık burçları bir ilişki için 15 Temmuz sonrasını beklemeli. Evli olan balıkların ilişkileri kıskançlık gibi sebeplerden her an bitebilir. Özellikle evliliğinizde yaşadığınız bir takım sıkıntıları kimseyle paylaşmayın. Eğer eşinizle tekrar barışırsanız anlattıklarınız gün yüzüne çıktığında tekrar ve kesin bir ayrılık olabilir.

Balık burcu 2020 Temmuz ayı sağlık yorumu

Bu ay balıklar oldukça sağlıklı görünüyor fakat enerjileri biraz daha düşük olacak. Bazı kararlarınızdan ve davranışlarınızdan dolayı pişmanlık duyacağınız bir ay olmaması için karar alırken enine boyuna düşünün. Kilo sorunu olan balıklar yemek yeme hastalıklarının önüne geçmek için zihinsel desteğe ihtiyaç duyabillir.

Balık burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu

İş hayatınızda ekip arkadaşlarınız tarafından yaptığınız işlerden dolayı sevilmiyor olabilirsiniz. Sizin disiplinli çalışma anlayışınız onları daha çok çalışmaya ittiği için içten içe size düşmanlık besliyor olabilirler. Ekip arkadaşlarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Değişiklikler size de iyi gelecek çünkü kazanımlarınız değişimlerle birlikte artacak.
Ay ortasında iş yerinizden ayrılıp farklı bir iş yerine giriş yapmanız olası. Bu tarz önemli kararlar size maddi olarak güzel olanaklar sağlayacak. İş yerinden ayrılmayan ve kariyer hedefleyen balıklar için terfi söz konusu. Terfi ederek faklı bir alanda yönetici olacak ve söz sahibi olacaksınız.

Bu ay karşınıza çıkacak yeni insanlar size hem yurtiçi hem de yurt dışında önemli kazançlar sağlayacağınız kapılar açabilir. İşlerinizi ve planlarınızı herkesle paylaşmadan bu fırsatları iyi değerlendirin. Herkes sizin kadar iyi niyetli olmayabilir.

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