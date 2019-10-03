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Balık pişirme teknikleri: Balık tüketirken 8 kritik kurala dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Uskumru, sardalya, istavrit, palamut, lüfer, kefal, hamsi ve daha niceleri…Eylül ayında sezonun açılmasıyla beraber tezgahlarda çokça görmeye başladığımız, ancak tüketim olarak yetersiz kalan bir besin: Balık. Son derece yararlı olan balığı pişirirken bu hataları yaparsanız tüm besin değerlerini kaybetmesine neden olursunuz. Balık pişirmenin püf noktalarını sizler için hazırladık, buyursunlar.

Balık, protein içeriği yüksek A, D, K ve B grubu (B1, B2, B3, B6, B12) vitaminlerinden zengin; omega-3, iyot, selenyum, fosfor, çinko ve magnezyumun da iyi birer kaynağı.

Yapılan bilimsel çalışmalar, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineraller sayesinde düzenli balık tüketiminin; hafıza, göz ve kemik sağlığımızı güçlendirdiğini; koroner kalp hastalıkları riskini ve total kolesterolü düşürdüğünü; kolon, meme, rektum kanserlerine karşı koruyucu olduğunu; içeriğindeki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin beyin ile sinir sistemini güçlendirerek bağışıklık sistemini koruduğunu gösteriyor.

BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Amerikan Kalp Vakfı da, adeta şifa deposu olan balığı haftada 2 porsiyon (300 gr) tüketmeyi ihmal etmememizi öneriyor. Ancak seçerken, pişirirken ve tüketirken yaptığımız bazı hatalar var ki balığın besin değerini düşürüyor, daha da kötüsü sağlığımızı tehdit edebiliyor! Peki balıktan maksimum fayda sağlamak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz balık tüketirken dikkat etmemiz gereken 10 kuralı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

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