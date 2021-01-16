Balıkçılar hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasını olumlu karşıladı

Samsun Balık Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Davut Kıyak, hamsi avcılığında kısmi durdurma kararının uzatılmasıyla ilgili, "Hamsinin halen büyük bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması nedeniyle yasağı doğru buluyoruz." dedi.

Kıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracıyla ticari hamsi avcılığının durdurulmasına ilişkin süreyi 28 Ocak'a kadar uzattığını hatırlattı.

Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Kıyak, "Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz'de sürekli hamsi boyu inceleniyor. Başta bilim insanları olmak üzere birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda 10 gün daha yasağın uzatılması kararı alındı. Karadeniz'in Türkiye karasularında bulunan hamsinin halen büyük bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması nedeniyle yasağı doğru buluyoruz." ifadesini kullandı.