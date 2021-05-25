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Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.05.2021 01:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Pınar Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından düzenlenen kurtarma operasyonunda göçmenler adadan kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunulmasının ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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