Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor

AK Parti İlçe Kongrelerine bu hafta sonu yapacağı Gömeç, Ayvalık, Sındırgı, Bigadiç ilçe kongreleri ile başlıyor. Geçtiğimiz Mart ayında yapılması planlanan ancak covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelenen ilçe kongreleri, 19 Eylül’de Gömeç ve Ayvalık kongreleri ile başlayıp 18 Ekim’de yapılacak Altıeylül İlçe kongresi ile tamamlanacak.

İlçelerin kongrelere hazır olduklarını belirten İl Başkanı Ekrem Başaran, kongrelerin, birlik ve beraberlik içerisinde 2023’e doğru giden ülkemiz açısından bir gövde gösterisi olacağını söyledi. İl Başkanı Başaran, “Kongreler, siyasi partilerin kendilerini tanımladığı ve yeniden hatırladığı yerlerdir. 18 yıllık AK Parti iktidarında teşkilatlarımızda çalışmış emek vermiş, ter dökmüş milletvekilinden mahalle temsilcisine, ilçe belediye başkanından parti üyelerine kadar herkesi onurlandıracağımız, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracağımız bir kongre süreci geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Başaran, kongrelerde pandemi süreciyle ilgili her türlü önlemi aldıklarını söyleyerek “Kongrelerimizi kapalı salonlar yerine spor sahaları, kapalı pazar yerleri gibi açık alanlarda her türlü önlemi alarak yapacağız. ‘Maske, mesafe ve temizlik’ kurallarına titizlikle dikkat edeceğiz ve bu anlamda gerekli önlemlerimizi alacağız. Hem dava arkadaşlarımızın hem de katılımcıların sağlığı şu an birinci önceliğimiz” dedi.

AK Parti Balıkesir İlçe Kongre takvimi şöyle: 19 Eylül 202 Gömeç ve Ayvalık, 20 Eylül 2020 Sındırgı ve Bigadiç, 25 Eylül 2020 Kepsut ve Dursunbey, 26 Eylül 2020 Manyas ve Gönen, 27 Eylül 2020 Edremit ve Karesi, 3 Ekim 2020 Erdek ve Bandırma, 4 Ekim 2020 Marmara, 10 Ekim 2020 Susurluk ve Savaştepe, 11 Ekim 2020 Havran ve Burhaniye, 17 Ekim 2020 Balya ve İvrindi ve 18 Ekim 2020 Altıeylül’de son bulacak.