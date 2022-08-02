Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu.
Yakalanan 29 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Yakalanan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz