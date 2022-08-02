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Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

02.08.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu.

Yakalanan 29 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Yakalanan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

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