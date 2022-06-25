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Balıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu

25.06.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının polis memuru, diğer kişinin jandarma görevlisi olduğu belirlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu.

Sahilyenice Mahallesi'nde 5 numaralı rüzgar türbinleri bölgesindeki özel güvenlik görevlileri, silah sesi duydu.

Çevrede araştırma yapan görevliler, bir aracın yanında hareketsiz iki kişinin silahla vurulmuş olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin öldüğünü belirledi.

Kadın polis memuru K.A. (24) ve Jandarma Astsubay B.U'ya (28) ait olduğu belirlenen cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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