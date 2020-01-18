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  4. Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişi, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişi, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.01.2020 21:00 | Son Güncelleme

Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişi, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin karaciğer ve böbrekleri 3 hastaya nakledilecek.

Alınan bilgiye göre, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Gönen Devlet Hastanesinde tedavi gören M.Ş'nin (71) önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü, aile ile görüşerek bağış konusunda onay aldı.

Operasyonla alınan hastanın böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, karaciğeri de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesine 3 hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gönen Organ Bağışı

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