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Balıkesir'de bir kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

15.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaçan şüpheli, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'nde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir M. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir M, evdeki bıçakla Alpyörük'ü yaraladı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alpyörük, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Kadir M, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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