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Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

16.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı genç kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Hazal Alpyörük'ün öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Kadir M'nin (29), Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Katil zanlısı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'nde bir evde dün, Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir M. arasında tartışma çıkmıştı. Kadir M. tarafından evdeki bıçakla yaralanan Alpyörük, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan Kadir M. ise polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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