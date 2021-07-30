Balıkesir'de çıkan anız yangını söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Korucu Mahallesi kırsalındaki tarlada yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 4 itfaiye aracı, orman arazözü, İvrindi Belediyesi iş makineleri ile 8 personelin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 100 dönümlük alanda anız yandığı belirlendi.



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