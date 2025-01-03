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Balıkesir'de çıkan ev yangınında 2 kardeş öldü

AA AA
03.01.2025 10:16
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangınında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Balıkesir'de çıkan ev yangınında 2 kardeş öldü

İlçeye bağlı kırsal Dereli Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına 5 araç ve 11 personelle müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde evin ikinci katında Yusuf Ali Taşkın (3) ve Yusuf Ömer Taşkın (1) kardeşlerin cansız bedenleri bulundu.

Taşkın kardeşlerin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'de çıkan ev yangınında 2 kardeş öldü

Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir Edremit İtfaiye

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