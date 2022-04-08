Balıkesir'de cinayet sanığı koca yeniden hakim karşısına çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ayrı yaşadığı eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cüneyt K. (40) ile olayda yaşamını yitiren Kader K'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki suçlamayı reddeden sanık Cüneyt K, olay günü eşiyle görüşmek ve barışmak için yalnız yaşadığı Levent Mahallesi'ndeki eve gittiğini söyledi.

Eşinin kendisini içeri aldığını, aralarında tartışma çıktığını ve elinde bulunan poşetteki bıçağın yere düştüğünü öne süren Cüneyt K, bıçağı eşi aldıktan sonra kazara boğazının kesildiği iddiasında bulundu.

Cüneyt K, bıçağı annesinin kurban kesmek istemesi nedeniyle ona götürmek üzere aldığını, eşini sevdiğini ve öldürmek gibi niyetinin olmadığını da ileri sürdü.

Adli tıp raporunda ise Kader K'nin eli ve boynunda kesici ve delici aletten kaynaklanan en az 13 yaranın olduğu belirtildi.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh Sağlığı ve Akıl Hastalıkları Hastanesinden rapor alınmak üzere davanın görülmesine 15 Haziran'da devam edilmesini kararlaştırdı.

Davayı takip eden Bandırma Kadınlar Derneği (Kadın-Der) üyeleri, duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Esen Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanık, karakolda söylediklerinin hepsinin yalan olduğunu beyan etti. Olayın bir kasıt değil kaza hatta boğuşma sırasında kendisine saldırı olduğunu, anlatırken bıçağın boğazına girdiğini iddia etti. Bu sanığın anlattığı şekilde kabul edilecek bir kaza falan değil, resmen bir kadın cinayetidir. Dernek olarak bu duruşmanın arkasındayız, takipçisiyiz."

Cüneyt K, geçen yıl 19 Temmuz'da, bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen eşi Kader K'nin (46) Levent Mahallesi Palmiye Sokak'taki evine gitmişti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine boğazından bıçaklanan Kader K. olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Cüneyt K. hakkında "Canavarca hisle kasten öldürme, hürriyetten yoksun bırakma ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

