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Balıkesir’de develer için havut hayrı yapıldı

28.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, güreş sezonu yaklaşırken birer birer havutlanan develer için hayır düzenlendi.

Balıkesir’de develer için havut hayrı yapıldı

Güreş arenasında düzenlen hayırda 45 deve görücüye çıkarken, antrenman güreşleri yapıldı

Burhaniye’de Pelitköy Mahallesinde 12 Aralık ta yapılması planlanan güreşlerin hazırlıkları devam ederken, Burhaniye Güreş Arenasında geleneksel havut hayrı yapıldı. Hayra katılanlara pilav ve ayran ikramı yapılırken, develer arasında antrenman güreşleri düzenlendi.

Güreşlerde büyük heyecan yaşandı. Güreşleri, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Vekili Özgür Atik ve Emniyet Müdürü Metin Kartal ile yaklaşık 300 güreş sever izledi. Vatandaşları güreşlere beklediklerini anlatan Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Sadık Varol, “ Hayrımız geçen hafta olacaktı. Fakat hava muhalefeti nedeniyle bu güne ertelendi. Bu gün develerimiz için havut giydirme töreni ve hayrı yaptık. İnşallah bu sezon tüm deve sahiplerinin kazasız belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. İlk güreşimiz 12 Aralık da Pelitköy mahallesinde olacak. Daha sonra ise, festival arasında 22 Ocak 2023 de Burhaniye’de yapılacaktır. Tüm güreş severleri Burhaniye güreşlerine bekliyoruz” dedi.

Deveci Sait Ersan da, “ 2023 senesinin havut hayrını her sene olduğu gibi yapmaktayız. Şu anda bütün develerimiz sahada. Her sene bu geleneksel hale gelmiştir. Hem pilav hayrımızı yapıyoruz. Hem de hazırlama güreşleri yapıyoruz. Bütün eş dost, kaymakamımız, belediye başkanımız burada. Allah razı olsun hepsi destekliyor. Biz de bu sayede geleneğimizi sürdürüyoruz” dedi. Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil ise, “ Burhaniye Zeytin Zeytinyağı Festivali çerçevesinde 22 Ocak 2023 de yapacağımız güreşler öncesi her yıl olduğu gibi bu senede geleneksel sezon açılışı ve havut giydirme hayrını gerçekleştirdik bu gün burada. Önümüzdeki günlerde güreşlerin takvimi başlıyor. Bildiğiniz gibi, Ege Marmara ve Kuzey Ege’de özellikle çok ayrı bir yeri vardır Burhaniye güreşlerinin. İzleyici kapasitesinin yüksek olmasından dolayı tabi geçen yıl onu pek hissetmedik. Ama bu yıl büyük ihtimalle akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı uzak mesafelerdeki develerin Burhaniye’ye getirilmesi konusunda biraz sıkıntılar yaşanacağı gözleniyor. İnşallah, onlar da karşılıklı fedakarlıklarla çözülür. Burhaniye’de iyi eşlemeler yapıldığı takdirde güzel güreşler olacak” diye konuştu.

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