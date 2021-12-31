YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de evinde yangın çıkan 96 yaşındaki kişi öldü

Balıkesir'de evinde yangın çıkan 96 yaşındaki kişi öldü

31.12.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de evinde yangın çıkan 96 yaşındaki kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Tafak Mahallesi'nde gece 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Mehmet Geçer'in (96) öldüğünü belirledi. Geçer'in cesedi hastane morguna gönderildi.

Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Mesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldüMesai arkadaşının kullandığı çöp kamyonunun altında kalan şoför öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 31 Aralık Cuma

İmsak
06:52
Sabah
08:22
Öğle
13:16
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
Özen Eczanesi
Merkez
Özmen Şule Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Ada Eczanesi
Bandirma
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Burak Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamlandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Gemlik'te eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan: "İnşallah camiamızın özlemi sona erecek"

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Bilecik'te istinat duvarına çarpan araçtaki 3 kişiden biri öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.