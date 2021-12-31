Balıkesir'de evinde yangın çıkan 96 yaşındaki kişi öldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Tafak Mahallesi'nde gece 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan Mehmet Geçer'in (96) öldüğünü belirledi. Geçer'in cesedi hastane morguna gönderildi.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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