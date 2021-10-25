Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini tespit ettikleri FETÖ hükümlüsünü, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

