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Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

25.10.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini tespit ettikleri FETÖ hükümlüsünü, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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