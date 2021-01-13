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Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

13.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri asayiş uygulamasında 2 tabanca, 11 fişek ve 1 pala ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Ayvalık’ta 5 aranan şahıs, Bandırma’da 11 aranan şahıs, Bigadiç’te 1 aranan şahıs, Burhaniye’de 4 aranan şahıs, Edremit’te 1 aranan şahıs, Gömeç’te 1 aranan şahıs, Havran’da 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, Karesi’de 5 aranan şahıs, 1 tabanca, 4 fişek ve 1 pala, Manyas’ta 1 aranan şahıs ve Savaştepe ilçesinde de 1 aranan şahıs yakalanırken toplamda, 30 aranan şahıs yakalandı ve 2 tabanca, 11 fişek ve 1 pala ele geçirildi.

Balıkesir’de jandarma 30 aranan şahsı yakaladı

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