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Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.04.2020 02:57 | Son Güncelleme

Balıkesir'de kaçak üretilen 5 bin 450 maskeye el konuldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ve Gönen ilçelerinde izinsiz üretilen ve stoklanan 5 bin 450 maskeye el konuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde K.S'nin, Gönen ilçesinde de R.M ve H.D'nin izinsiz maske üretimi ve stok yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, K.S'ye ait araçta yaptıkları aramalarda 5 bin maske, 2 bin de eldiven ele geçirdi.

R.M. ve H.D'nin Bandırma Organize Sanayi Sitesi'ndeki araçlarında yapılan aramalarda ise 450 maskeye el konuldu.

Operasyonda, K.S. gözaltına alındı, R.M. ile H.D'ye ise 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

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