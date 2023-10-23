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Balıkesir'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.10.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de kamyonetin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

A.S. (30) idaresindeki 10 TH 525 plakalı kamyonet, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde, E.K. (20) yönetimindeki 10 EF 126 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü A.S. olay yerinde yaşamını yitirdi, traktör sürücüsü E.K. ile E.M. (18) ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Balıkesir Gönen

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