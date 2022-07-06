Balıkesir'de kavga eden gençlerden biri bıçaklanarak öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaştı. Gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, Alican K. (18) tarafından bıçaklandığı iddia edilen Alim İçel (23) karın bölgesinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçel'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaçan şüpheliler Alican K. ve Ömer Faruk S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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