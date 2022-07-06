YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de kavga eden gençlerden biri bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'de kavga eden gençlerden biri bıçaklanarak öldürüldü

06.07.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de kavga eden gençlerden biri bıçaklanarak öldürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaştı. Gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada, Alican K. (18) tarafından bıçaklandığı iddia edilen Alim İçel (23) karın bölgesinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan İçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İçel'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaçan şüpheliler Alican K. ve Ömer Faruk S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldıAyvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNCELLEME - Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Mersin'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Karaman'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandıKaraman'da beton pompasının kopan kolunun altında kalan işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir gençler

Balıkesir Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:18
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:30

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Soylu Eczanesi
Altieylul
Yörükoğlu Eczanesi
Altieylul
Karahan Eczanesi
Karesi
Nilay Eczanesi
Karesi
Can Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Vereseli Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Sevdiklerinin gözleri önünde 20 m yükseklikten boşluğa süzüldü!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.